В Москве умерла пациентка с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве. У пациентки не было одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончалась пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию. 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентка умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает населению о необходимости соблюдения режима самоизоляции лицам, имеющим хронические заболевания.

Ранее сообщалось о троих умерших в России из-за заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.