Подсветку Дома правительства РФ отключат 28 марта в рамках акции "Час Земли"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство России присоединится 28 марта к международной экологической акции "Час Земли". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина.

"28 марта правительство Российской Федерации традиционно присоединится к международной экологической акции "Час Земли", которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF)", - говорится в сообщении.

В рамках акции с 20:30 до 21:30 мск будет отключено внешнее освещение Дома правительства РФ.

"Час Земли" - ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Его цель - побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В ходе акции ее участники - частные лица, организации, муниципальные и коммерческие учреждения - на один час (с 20:30 до 21:30 по местному времени) выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников (акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры).

В России "Час Земли" проводится с 2009 года. В 2019 году в акции приняли участие примерно 30 млн человек в 700 населенных пунктах, включая, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, такие города, как Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Саратов, Мурманск, Краснодар, Калининград.