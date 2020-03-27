Ростуризм предупредил о мошенниках, представляющихся в интернете юристами ведомства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ростуризм предупреждает россиян об активизации в интернете мошенников, позиционирующих себя как юридическая служба Ростуризма. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Обращаем внимание граждан России, что в настоящее время в интернете распространяется информация об организациях, которые выступают от имени Ростуризма. Сотрудники данных организаций представляются "юридической службой Ростуризма", предлагая консультационные услуги граждан по возврату денег за туристические путевки, в том числе на платной основе", - говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм просит россиян быть внимательными и проверять предоставляемую в интернете информацию. Ведомство напоминает, что вся актуальная информация и контакты горячей линии указаны на официальном сайте Ростуризма.

Телефон горячей линии Ростуризма: 8-915-117-04-51, работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 мск. Телефон совместной горячей линии Ростуризма и ассоциации "Турпомощь": 8-499-678-12-03, работает круглосуточно.