Главного фтизиатра Кубани уволили за сокрытие факта выезда за границу в период пандемии

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Главного фтизиатра Краснодарского края уволили с работы за то, что она скрыла факт пребывания в отпуске в Доминикане в период пандемии коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по Краснодарскому краю в пятницу.

"Как только в Министерство здравоохранения Краснодарского края поступила информация от пограничной службы о факте пребывания за границей, который был скрыт, Наталья Шевченко [главный фтизиатр региона] была немедленно уволена с занимаемой должности в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ", - говорится в сообщении штаба.

По данным министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, Шевченко 15 марта вернулась из отпуска, который проводила в Доминикане, 17 марта вышла на работу, при том она скрыла тот факт, что пребывала за границей, не уведомив об этом соответствующие службы. "Она несколько раз сдавала тест на коронавирус. Все они отрицательные", - резюмировал Филиппов.