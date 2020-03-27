Роскомнадзор разблокировал "Двач" после удаления фейков о комендантском часе в Москве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ресурс "Двач" разблокирован после удаления фейков о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса. Об этом ТАСС заявивили в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.

"Вечером в пятницу "Двач" противоправную информацию удалил. В связи с этим принято решение о прекращении ограничения доступа к ресурсу, - сказали в пресс-службе. - Операторы связи получили соответствующую информацию".