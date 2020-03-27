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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Роскомнадзор разблокировал "Двач" после удаления фейков о комендантском часе в Москве

Ранее после уведомления Роскомнадзора соответствующую информацию удалил и Twitter

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ресурс "Двач" разблокирован после удаления фейков о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса. Об этом ТАСС заявивили в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.

"Вечером в пятницу "Двач" противоправную информацию удалил. В связи с этим принято решение о прекращении ограничения доступа к ресурсу, - сказали в пресс-службе. - Операторы связи получили соответствующую информацию".

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Ранее ведомство заблокировало ресурс. В пресс-службе пояснили, что ресурсу направлялось уведомление об удалении фейковой информации о якобы принятом приказе министра обороны РФ о введении в городе Москве комендантского часа. Интернет-ресурс в установленные законом сроки не принял меры по удалению противоправной информации. В связи с этим доступ был ограничен.

Ранее после уведомления Роскомнадзора соответствующую информацию удалил и Twitter. Пресс-служба сообщала, что Роскомнадзор готов к введению жестких мер, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о распространении коронавируса в России. Ведомство также уведомило о круглосуточном мониторинге всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди россиян. Согласно сообщению пресс-службы, эти меры принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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