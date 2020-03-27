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В России создали аппарат для ИВЛ двух-четырех человек одновременно

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало новые аппараты, которые позволят обеспечить искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) двум-четырем пациентам одновременно. Об этом заявила в эфире Первого канала глава ФМБА Вероника Скворцова, отметив, что созданная система является универсальной.

"Нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до трех-четырех пациентов", - сказала она, добавив, что от зарубежных аналогов система отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих 99,9% защиту от бактерий и вирусов. 

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