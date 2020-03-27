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Распространение коронавируса нового типа

Зоомагазины и салоны сотовой связи продолжат работу в Подмосковье на следующей неделе

Запрет на работу также не коснется типографий, складов печатной продукции и газовых заправок

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Зоомагазины, салоны сотовой связи, типографии и газовые заправки продолжат работать на территории Московской области в период "длинных" выходных. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на официальном портале регионального правительства в пятницу.

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"Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи, специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости", - говорится в документе.

В постановлении также отмечается, что запрет на работу не коснется типографий и складов печатной продукции, а также газовых заправок.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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