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Россия не обращалась к Польше за разрешением на пролет самолетов с гуманитарным грузом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что обсуждение этой темы в социальных сетях и в СМИ - это "много шума из ничего"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россия не обращалась к польским властям за разрешением на полет самолетов с гуманитарной помощью для Италии, был использован другой маршрут. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российская сторона не обращалась к польским властям с запросом на пролет российских самолетов с гуманитарной помощью через территорию Польши. Для доставки груза в Италию был задействован другой маршрут", - сказала дипломат.

По ее словам, обсуждение этой темы в социальных сетях и в СМИ - это "много шума из ничего".

О том, что Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство, написал в Twitter в понедельник председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, раскритиковав действия польских властей. МИД Польши опроверг эту информацию, указав, что российская сторона не просила согласия на вход в польское воздушное пространство. В связи с этим польское дипведомство выразило протест.

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