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Распространение коронавируса нового типа

Захарова высмеяла фейки о львах и тиграх, обеспечивающих "карантин" в России

Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга официального представителя МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла распространяемую в соцсетях фейковую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по российским улицам.

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Соответствующую тему поднял пакистанский журналист, видеовопрос которого был показан в пятницу в ходе брифинга Захаровой. Он вспомнил, что в социальных сетях шутят о "800 тиграх и львах президента Путина, которые будут ходить по улицам", чтобы люди соблюдали "карантин".

"Приведенная вами шутка из интернета о том, что президент выпустит на улицы тигров и львов, действительно смешная. Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны", - пошутила дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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