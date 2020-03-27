Захарова высмеяла фейки о львах и тиграх, обеспечивающих "карантин" в России

Соответствующую тему поднял пакистанский журналист, видеовопрос которого был показан в пятницу в ходе брифинга Захаровой. Он вспомнил, что в социальных сетях шутят о "800 тиграх и львах президента Путина, которые будут ходить по улицам", чтобы люди соблюдали "карантин".

"Приведенная вами шутка из интернета о том, что президент выпустит на улицы тигров и львов, действительно смешная. Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны", - пошутила дипломат.