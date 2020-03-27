Папа Римский внеурочно благословил католический мир на пустой площади Ватикана

ВАТИКАН, 27 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск благословил всех католиков, вознеся молитву за завершение пандемии и спасение мира от общей трагедии. Торжественная церемония прошла в пятницу перед собором Святого Петра под дождем на совершенно безлюдной площади. Она транслировалась на сайте Vatican News , а также по ряду телеканалов.

"Господь всемогущий, посмотри на наши страдания, спаси твоих детей и открой наши сердца надежде, потому что мы знаем, что ты среди нас. Тени спустились на наши жизни, овеяв их тишиной. Мы все находимся в одной лодке, слабые и напуганные, но мы все должны оставаться вместе", - сказал Папа.

Затем понтифик вознес молитву перед иконой Богоматери и деревянным распятием из римской церкви Сан-Марчелло, которое, как гласит легенда, в 1522 году избавило Рим от эпидемии чумы. Церемония, которую понтифик провел с несколькими священниками, завершилась благословением, объявленном внеурочно. Обычно глава Римско-католической церкви благословляет верующих по формуле "Граду и миру" только на большие религиозные праздники, такие как Пасха и Рождество.

В такой же форме - без верующих будут проходить религиозные церемонии Страстной недели и Пасхи. Как в пятницу сообщила служба печати Святого престола, в воскресенье 5 апреля Франциск возглавит службу в соборе Святого Петра в Пальмовое (Вербное) воскресенье, ознаменовавшее вхождение Христа в Иерусалим. Затем в четверг пройдет служба, но без традиционного ритуала омовения ног. В пятницу 10 апреля Папа проведет Крестный ход перед собором, а не у Колизея, как принято веками. После вечерней службы в субботу, 11 апреля, в воскресенье 12 апреля, когда католики отметят Пасху, Франциск выступит с традиционным посланием "Граду и миру" и пасхальным благословением.

Число инфицированных в Италии превзошло заразившихся коронавирусом в Китае и достигло 86,5 тыс., включая 9 134 скончавшихся и 10 950 излечившихся.