{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Папа Римский внеурочно благословил католический мир на пустой площади Ватикана

Обычно глава Римско-католической церкви благословляет верующих по формуле "Граду и миру" только на большие религиозные праздники, такие как Пасха и Рождество
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© EPA-EFE/YARA NARDI/POOL
© EPA-EFE/YARA NARDI/POOL
© EPA-EFE/YARA NARDI / POOL
© EPA-EFE/YARA NARDI/POOL
© EPA-EFE/YARA NARDI/POOL

ВАТИКАН, 27 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск благословил всех католиков, вознеся молитву за завершение пандемии и спасение мира от общей трагедии. Торжественная церемония прошла в пятницу перед собором Святого Петра под дождем на совершенно безлюдной площади. Она транслировалась на сайте Vatican News, а также по ряду телеканалов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Господь всемогущий, посмотри на наши страдания, спаси твоих детей и открой наши сердца надежде, потому что мы знаем, что ты среди нас. Тени спустились на наши жизни, овеяв их тишиной. Мы все находимся в одной лодке, слабые и напуганные, но мы все должны оставаться вместе", - сказал Папа.

Затем понтифик вознес молитву перед иконой Богоматери и деревянным распятием из римской церкви Сан-Марчелло, которое, как гласит легенда, в 1522 году избавило Рим от эпидемии чумы. Церемония, которую понтифик провел с несколькими священниками, завершилась благословением, объявленном внеурочно. Обычно глава Римско-католической церкви благословляет верующих по формуле "Граду и миру" только на большие религиозные праздники, такие как Пасха и Рождество.

В такой же форме - без верующих будут проходить религиозные церемонии Страстной недели и Пасхи. Как в пятницу сообщила служба печати Святого престола, в воскресенье 5 апреля Франциск возглавит службу в соборе Святого Петра в Пальмовое (Вербное) воскресенье, ознаменовавшее вхождение Христа в Иерусалим. Затем в четверг пройдет служба, но без традиционного ритуала омовения ног. В пятницу 10 апреля Папа проведет Крестный ход перед собором, а не у Колизея, как принято веками. После вечерней службы в субботу, 11 апреля, в воскресенье 12 апреля, когда католики отметят Пасху, Франциск выступит с традиционным посланием "Граду и миру" и пасхальным благословением.

Число инфицированных в Италии превзошло заразившихся коронавирусом в Китае и достигло 86,5 тыс., включая 9 134 скончавшихся и 10 950 излечившихся.

Теги
Франциск (Папа Римский)ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
У Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус
Его перевели из отделения интенсивной терапии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС