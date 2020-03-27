Россия направила в Молдавию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

КИШИНЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Гуманитарная помощь из России прибыла в пятницу вечером в Молдавию, в нее вошли 10 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса. Об этом корр. ТАСС сообщил посол РФ в Молдавии Олег Васнецов.

"Гуманитарная помощь из РФ прибыла чартерным рейсом из Москвы", - сказал Васнецов. Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил руководству РФ благодарность за отправку партии медицинской помощи в виде тестов, медикаментов и оборудования. На этом же самолете в Кишинев прибыла часть граждан Молдавии, которые не могли вернуться домой из России из-за веденного в республике чрезвычайного положения.

В пятницу и субботу из Молдавии в Россию также отправляются самолеты, которые доставят домой российских граждан, которые не сумели покинуть республику ввиду чрезвычайных мер, предпринятых из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков, всего будет вывезено более 1 тыс. российских граждан.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии было введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая. Республика закрыла наземную границу и приостановила авиасообщение со всеми странами. На сегодняшний день здесь подтверждено 199 случаев заражения, пятеро вылечились, двое умерли. Однако власти готовятся к сценарию, когда число больных может достичь 2 тыс.