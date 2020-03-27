Стоп турсезону и конкурсы для тех, кто дома. СКФО в повышенной готовности

ТАСС, 27 марта. Большинство туристических объектов закрыли в регионах Северного Кавказа, чтобы минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции. Сейчас заражение коронавирусом зафиксировано в четырех из семи регионах округа, местным жителям настоятельно рекомендуют не выходить из дома и даже запускают специальные конкурсы для тех, кто не стал покидать квартиру без необходимости.
Перепрофилирование для принятия зараженных
Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован за минувшие сутки в Республике Дагестан, ранее заражения выявили на Ставрополье, в Чечне и Кабардино-Балкарии. Заражение в Дагестане подтвердилось у депутата парламента Дагестана. Пациента ранее поместили в республиканский центр инфекционных болезней.
На случай возможной эпидемии COVID-2019 республиканский центр инфекционных болезней полностью перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Больница оборудована всем необходимым для лечения больных, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. "Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Если эпидситуация ухудшится, будут задействованы подготовленные резервные инфекционные стационары", - рассказал журналистам министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.
На особый режим работы переведена и Ставропольская краевая инфекционная больница. Теперь она функционирует в условиях развернутого на ее базе госпиталя для пациентов с особо опасными инфекциями. Это значит, что на время, пока там будут находиться такие пациенты, медучреждение полностью закрыто для других больных. Специалисты - врачи и медсестры - переведены на режим круглосуточного пребывания. Выходить из больницы могут только те сотрудники, которые работают в "чистых" помещениях и не имеют контакта с зараженными.
В Кабардино-Балкарии один из роддомов готовится принимать беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. "Роддом Межрайонной многопрофильной больницы в городе Нарткала перепрофилирован для приема беременных женщин и рожениц с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на коронавирусную инфекцию, сюда будут попадать беременные с острыми респираторными инфекциями, внебольничной пневмонией", - сообщила ТАСС в пятницу помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.
В отделении имеется 29 коек, где экстренную помощь будут оказывать круглосуточно, имеется и обсервационное отделение на 10 коек. "После проведенной аналитической работы и имеющихся рисков было решено прекратить госпитализацию беременных с острыми респираторными заболеваниями и внебольничной пневмонией и акушерской патологией, требующей стационарного лечения во все акушерские отделения районных больниц и Перинатальный центр и перенаправить весь этот поток в одно из медучреждений имеющих акушерское отделение с резервами для изоляции пациенток и раздельного пребывания", - пояснил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.
Лучше дома
Во всех регионах население призывают не выходить из дома без крайней необходимости. В Ставропольском крае даже инициировали конкурс, главным условием которого является публикация фотографий и видео того, как жители и гости курорта проводят выходные дома. Нужно также придумать интересную и веселую подпись, а затем прислать в директ официального аккаунта администрации Железноводска в Instagram или опубликовать в социальных сетях под единым хештегом #ЯдомаЖелезно.
Пользователь, чье фото или видео наберет самое большое количество лайков, получит специальный приз от главы Железноводска Евгения Моисеева - смартфон. Итоги подведут онлайн в День космонавтики 12 апреля.
Врачи Ставрополья также призывают земляков оставаться дома. "Медицинское сообщество Ставропольского края обращается ко всем жителям Ставрополья: пока мы - врачи, медицинские сестры, санитары - бок о бок противостоим распространению коронавирусной инфекции нового типа, оставайтесь дома. Сегодня это самая действенная мера, которая поможет разорвать цепочку заражений, и самый верный способ предотвратить заболевание как у жителей нашего края, так всей страны", - говорится в обращении общественной организации "Врачи Ставропольского края".
В Северной Осетии активно рассылаются видеоролики о важности провести время дома для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. "Спаси мир, сидя дома", "Расстояние делает нас сильнее", - такие картинки рассылаются администрацией местного самоуправления Владикавказа жителям и гостям города.
Закрытие заведений общепита, курортов
Оздоровительные комплексы, гостиницы, горнолыжные курорты, кафе и рестораны закрываются в регионах Северного Кавказа из-за угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующие рекомендации региональные власти направили в подобные учреждения, которые моментально отреагировали на них.
О досрочном закрытии горнолыжного курорта объявил и АО "Курорт Эльбрус", где пояснили ТАСС, что ски-пассы действительны на время сезона катания и потерь для отдыхающих подобное решение не влечет.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также закрыл кафе и рестораны, предприятия туристической отрасли, запретил проведение всех массовых мероприятий на территории республики.
Еще в одном туристическом регионе с горнолыжными комплексами - Карачаево-Черкесии - с 28 марта и до особого распоряжения временно приостановлена деятельность субъектов туристического бизнеса, включая коллективные средства размещения, канатные дороги, пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры. Туристы также не смогут посетить термальные источники и пункты проката туристского оборудования.
В Чеченской Республике закрылся горнолыжный курорт "Ведучи", в регионе решили предпринять дополнительные меры для нераспространения инфекции туристами. Так, грозненский аэропорт с пятницы прекратил принимать туристов - жителей без прописки в республике, и сократил число рейсов до одного. Как сообщил ТАСС руководитель оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Чечне, вице-премьер Шахид Ахмадов, в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и въездных постах на границах республики у въезжающих измеряют температуру, проводят опросы.
"На данном этапе мы приняли самые строгие меры, касающиеся передвижения жителей региона, а также строго рекомендуем прибывшим из регионов страны, где выявлено большое количество случаев заболевания, соблюдать период самоизоляции. По опыту Европы, самая действенная профилактика - это изоляция", - сказал Ахмадов.
Вместе со всем миром
В субботу жители города Беслан Северной Осетии зажгут свечи в окнах домов в память умерших в Италии от коронавируса. Эта страна сейчас считается одной из самых пострадавших от нового вируса.
"У бесланцев к Италии особое отношение. Именно она в 2004 году после теракта в школе с первых дней протянула руку помощи. В знак поддержки и солидарности с жителями Италии, в которой жертвами коронавируса стали более 7 тыс. человек, в Беслане 28 марта в 21:00 мск в окнах домов зажгут свечи", - сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления Пригородного района.
Свечи зажгут и в окнах домов во Владикавказе.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал депутатов республики вести разъяснительную работу с населением о ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. "Прошу объяснять, что проведение массовых мероприятий может быть опасно, говорить о необходимости профилактических мер. Но вместе с тем важно не допускать паники в обществе", - сказал он.