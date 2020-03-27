В Ингушетии ликвидировали общественное движение "Совет тейпов ингушского народа"

МАГАС, 27 марта. /ТАСС/. Верховный суд Ингушетии по административному иску управления Минюста РФ по республике вынес решение о ликвидации регионального общественного движения "Совет тейпов ингушского народа". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в пятницу.

"Процесс длился несколько дней, сегодня в семь часов вечера суд постановил ликвидировать региональное общественное движение "Совет тейпов ингушского народа". Однако решение еще не вступило в законную силу, и общественная организация может его обжаловать", - сказали в пресс-службе, уточнив, что решение суда вынесено по административному иску управления Минюста РФ по Ингушетии.

Как сообщала ранее пресс-служба управления Минюста РФ по региону, в период с 16 января по 12 февраля 2019 года была проведена внеплановая выездная проверка деятельности "Совета тейпов ингушского народа", по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства и вынесено представление об их устранении до 19 апреля 2019 года. Поскольку нарушения не были устранены, 19 мая управлением было принято решение на три месяца приостановить работу движения.

В октябре 2019 года управлением Минюста по региону был подан иск в Верховный суд республики.