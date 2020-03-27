На Ставрополье прошла первая в регионе операция в очках дополненной реальности

ПЯТИГОРСК, 27 марта. /ТАСС/. Хирургическая операция с применением очков дополненной реальности впервые прошла в больнице в Ставрополе, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства края.

"В Ставропольской краевой клинической больнице впервые проведена хирургическая операция с применением очков дополненной реальности. Современные технологии помогли ускорить выполнение аутопластики [метод хирургии]", - говорится в сообщении.

По данным управления, пациент получил травму во время футбольного матча. "Использование необычного для медицины девайса - очков дополненной реальности - позволило сократить время операции почти на полчаса. Это технология, которая позволяет накладывать созданные на компьютере визуальные объекты и дополнения на существующую объективную реальность", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что программное обеспечение позволяет выводить на экран все, что хирургу необходимо в предоперационном планировании. Прямо во время операции врач получал результаты всех исследований, снимки, данные МРТ, КТ, которыми дополнял свои знания.

"Новое программное обеспечение расширяет границы для обучения, работу врача оно показывает его же глазами, позволяет получить подсказку от более опытного коллеги в режиме реального времени прямо в операционной", - сообщает управление.