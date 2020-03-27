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Распространение коронавируса нового типа

Двое заразившихся коронавирусной инфекцией из Тверской области выздоровели

Они находились на лечении 11 дней

ТАСС, 27 марта. Медики Калининской районной клинической больницы Тверской области в пятницу выписали мужчину и женщину, заразившихся коронавирусной инфекцией. Лечение семейной пары заняло 11 дней, сообщается на официальном сайте правительства региона.

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"27 марта в Твери выписали двух пациентов, которые выздоровели после коронавируса. Мужчина и женщина, 37 и 35 лет проходили лечение в Калининской районной клинической больнице. Сразу после подтверждения диагноза семейную пару, вернувшуюся из-за рубежа, госпитализировали в специализированное отделение ЦРБ, где на протяжении 11 дней они получали необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Два последних теста на коронавирус показали отрицательные результаты, уточнили в пресс-службе ведомства. Муж и жена чувствуют себя удовлетворительно. На лечении находится еще один человек.

Из резервного фонда Тверской области на борьбу с коронавирусной инфекцией направлено более 60 млн рублей. Закуплено свыше 550 единиц медицинского оборудования, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Таким образом, в Центральном Федеральном округе (за исключением Москвы и Московской области) на лечении находятся 32 человека, восемь человек выписаны за последние дни. Шесть случаев зарегистрировано в Воронежской области, восемь - в Тульской, три - в Орловской, по два - в Липецкой, Ивановской, Ярославской, Рязанской, Тамбовской и Брянской областях, по одному - в Белгородской, Тверской и Калужской. "Чистыми" остаются Владимирская, Костромская, Курская, Смоленская области.

Теги
РоссияТверская областьРаспространение коронавируса нового типа
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