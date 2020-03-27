Медицинские власти Италии категорически опровергли лабораторное происхождение коронавируса

"Не будем развивать теории [о лабораторном происхождении вируса], смахивающие на фантастический биотерроризм. У нас есть совершенно неопровержимые указания на то, что невозможно произвести 2019-nCov в лаборатории. Любые подобные предположения не имеют никакой научной базы", - сказал специалист.

Версии о возможном искусственном происхождении коронавируса укрепились после того, как в интернете и социальных сетях всплыл репортаж популярной программы "Леонардо" от 2015 года, в которой рассказывалось о "модификации вируса ТОРС (SARS) в Китае в экспериментальных целях". Эту программу разместили на своих страницах в Facebook некоторые политики, включая лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, который утверждает, что китайская сторона не все рассказывает о коронавирусе и начале эпидемии.

Число инфицированных в Италии превзошло заразившихся коронавирусом в Китае и достигло 86,5 тыс., включая 9 134 скончавшихся и 10 950 излечившихся.