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Распространение коронавируса нового типа

Медицинские власти Италии категорически опровергли лабораторное происхождение коронавируса

Они назвали подобные предположения фантастическими
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© Claudio Furlan/LaPresse via AP

РИМ, 27 марта. /ТАСС/. Высший совет здравоохранения Италии категорически опроверг лабораторное происхождение коронавируса. Подобные предположения назвал "фантастическими" глава этого консультативного органа Минздрава Франко Локателли. Его слова приводит в пятницу агентство АNSA.

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"Не будем развивать теории [о лабораторном происхождении вируса], смахивающие на фантастический биотерроризм. У нас есть совершенно неопровержимые указания на то, что невозможно произвести 2019-nCov в лаборатории. Любые подобные предположения не имеют никакой научной базы", - сказал специалист.

Версии о возможном искусственном происхождении коронавируса укрепились после того, как в интернете и социальных сетях всплыл репортаж популярной программы "Леонардо" от 2015 года, в которой рассказывалось о "модификации вируса ТОРС (SARS) в Китае в экспериментальных целях". Эту программу разместили на своих страницах в Facebook некоторые политики, включая лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, который утверждает, что китайская сторона не все рассказывает о коронавирусе и начале эпидемии.

Число инфицированных в Италии превзошло заразившихся коронавирусом в Китае и достигло 86,5 тыс., включая 9 134 скончавшихся и 10 950 излечившихся.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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