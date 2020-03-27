Древнейшая крепость Дербента покажет историческую выставку в полотнах на YouTube

МАХАЧКАЛА 27 марта. /ТАСС/. Дербентский музей-заповедник, который с 30 марта по 3 апреля будет закрыт для посетителей из-за коронавируса, покажет на канале в YouTube выставку об истории города в живописных полотнах. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе музея.

"Завтра на нашем YouTube-канале Дербентского музея-заповедника и в социальных сетях будет размещена видеозапись выставки "История Дербента в живописных полотнах". Обсудим возможность [и дальнейшего] проведения выставок", - рассказал собеседник агентства.

В пятницу стало известно, что все отделы Дербентского музея-заповедника, включая архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала", с 30 марта по 3 апреля будут закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.