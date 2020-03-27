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Распространение коронавируса нового типа
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У Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус

Его перевели из отделения интенсивной терапии

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Тест на коронавирус, который сдал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, дал отрицательный результат, но он действительно находился в больнице в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщается заявлении, опубликованном в пятницу на странице коллектива в Facebook.

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"Врач предписал вчера Тиллю Линдеманну обратиться в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня был переведен в другое отделение", - говорится в сообщении. "Тест на коронавирус был отрицательным", - подчеркивается в нем.

Ранее газета Bild сообщила, что Линдеманн был госпитализирован в Берлине и что якобы позднее у него был выявлен коронавирус. Сейчас же издание, однако, скорректировало свою информацию. По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой и был доставлен в одну из берлинских больниц. У него диагностировали воспаление легких и сначала Линдеманн исходил из того, что у него коронавирус. Но затем он сделал тест, результат которого оказался отрицательным.

Сегодня вечером он был переведен из интенсивной терапии в другое отделение. На следующей неделе музыкант сделает еще один тест. Bild пишет, что на определенном этапе состояние Линдеманна было столь серьезным, что "существовала угроза жизни". В статье говорится, что к врачу он обратился после возвращения из Москвы, где 15 марта давал концерт.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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