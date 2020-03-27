Производство многоразовых масок на Ставрополье позволит покрыть их дефицит

ПЯТИГОРСК, 27 марта. / ТАСС/. Производство масок планируют запустить в Ставропольском крае для того, чтобы покрыть дефицит в них, возникший из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства региона.

"На сегодняшний день идет единая закупка масок на страну. В ближайшее время производство этого продукта легкой промышленности планируется локализовать непосредственно на территории края. Это позволит удовлетворить растущий спрос на эту продукцию в условиях распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным управления, представители регионального министерства энергетики, промышленности и связи уже провели переговоры со швейными организациями края, способными быстро наладить выпуск продукции. Пока речь идет только о многоразовых масках, которые используются в быту.

"В ближайшее время постараемся наладить выпуск данной продукции непосредственно у нас в крае и устранить потребность в ней жителей региона", - сообщил министр энергетики, промышленности и связи региона Виталий Шульженко, слова которого приводятся в сообщении.