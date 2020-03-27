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Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

Отмечается, что служба 29 марта состоится в качестве исключения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Регулярные богослужения в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, который имеет статус храма-музея, приостановлены с 28 марта до 5 апреля, исключение составит служба 29 марта. Об этом сообщается в пятницу на сайте прихода собора.

26 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в котором среди прочего вводится запрет на посещение церквей (с исключением для их служителей) в период выходных дней с 28 марта по 5 апреля. В РПЦ назвали запрет властей города противоречащим Конституции РФ, а также нарушающим право на свободу вероисповедния и отметили, что такие ограничения могут вводиться только федеральными законами. В Санкт-Петербургской митрополии сообщили, что храмы Петербурга продолжат служение в период с 28 марта по 5 апреля.

"27 марта 2020 года был издан приказ номер 48 директора ГМП "Исаакиевский собор", приостанавливающий допуск физических лиц на музейные объекты Исаакиевский собор и Спас на крови [относится к комплексу ГМП] в период с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года. Таким образом, проведение регулярных богослужений в Исаакиевском соборе в указанный период не представляется возможным", - говорится в сообщении прихода.

Вместе с тем, отмечается, что в качестве исключения приказом директора музея-памятника "Исаакиевский собор" разрешено проведение божественной литургии 29 марта, которую возглавит настоятель собора митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. "Однако, на данный момент не вполне понятна возможность участия в богослужении прихожан", - указано в сообщении.

Пресс-секретарь администрации музея-памятника Игорь Стахеев сказал ТАСС, что на утреннюю службу 29 марта будут допущены только служители прихода. "Прихожан мы допустить на богослужение не сможем", - отметил он, добавив, что в этот день в соборе также смогут находиться те сотрудники, которые непосредственно обслуживают здание.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Оно находится в собственности Санкт-Петербурга, признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем возобновлены православные богослужения, которые в настоящее время проводятся ежедневно.

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РоссияСанкт-Петербург
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