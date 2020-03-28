В Иордании зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса

ТАСС, 28 марта. Первый пациент, заразившийся коронавирусом, умер в субботу в госпитале им. принца Хамзы в Аммане. Об этом, как передало агентство Petra , сообщил главный врач госпиталя Абдель Раззак аль-Хашман.

"83-летняя иорданка, организм которой был ослаблен сильным отравлением, умерла от коронавируса", - заявил он. По словам главврача, женщина была доставлены в госпиталь из частной клиники, где была ранее инфицирована.

Министр здравоохранения королевства Саад Джабер сообщил в пятницу, что число инфицированных в стране выросло за последние дни до 237 человек. Он отметил, что состояние троих пациентов тяжелое, им требуется интенсивный курс лечения.

23 марта король Абдалла II обратился к подданным с призывом строго соблюдать все предписания властей по предотвращению распространения коронавируса. По его словам, ситуация "требует от всех сотрудничества с вооруженными силами, которые обеспечивают общественный порядок в условиях чрезвычайной ситуации".

Комендантский час действует в Иордании с 21 марта, въезды в Амман блокированы войсками, изолированы также друг от друга провинциальные центры. План чрезвычайных мер правительства, одобренный Абдаллой II, предусматривает прекращение работы госучреждений, предприятий и общественного транспорта, приостановку издания газет и журналов, закрытие торговых центров, кинозалов и спортклубов. Исключение сделано только для продуктовых магазинов и аптек, откуда организована доставка на дом подданным хлеба, воды, базовых продуктов и лекарств.