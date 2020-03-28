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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Россиян с Бали вывезут дополнительным рейсом "Аэрофлота" 29 марта

Возможно переоформление билетов других авиакомпаний на этот рейс

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Дополнительный рейс авиакомпании "Аэрофлот" 29 марта вывезет граждан России с Бали. Об этом сообщается в официальном twitter Минтранса РФ.

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"Для вывоза граждан РФ с Бали "Аэрофлот" (оператор - "Россия") выполнит дополнительный рейс 29 марта (дата вылета из Денпасара) вместимостью 457 мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возможно переоформление билетов других авиакомпаний на этот рейс.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
ИндонезияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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