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Распространение коронавируса нового типа

За сутки коронавирусом в Китае заразились 54 человека

По данным госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, от последствий заболевания умерли еще три человека

ТАСС, 28 марта. Число смертей в результате заражения новым коронавирусом в Китае за последние сутки возросло на три, количество заразившихся увеличилось на 54, выздоровели еще 383 человека. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, все летальные исходы зафиксированы в провинции Хубэй. При этом за сутки там не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования.

Общее число выявленных случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 81 394, из них выздоровели 74 671 человек, умерли 3 295. Все новые случаи заражения завозные.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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