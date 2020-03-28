Первичный тест на коронавирус оказался положительным еще у семи человек в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 28 марта, /ТАСС/. Первичный тест на коронавирусную инфекцию в субботу дал положительный результат еще у семи человек в Хабаровском крае, которые ранее были госпитализированы с ОРВИ. Об этом сообщил краевой Минздрав.

"По состоянию на утро 28 марта, в Хабаровском инфекционном госпитале находится 5 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 30 пациентов с внебольничной пневмонией, 32 пациента с ОРВИ. У 7 из них зафиксирован первично положительный результат на COVID-19. Анализы в установленном порядке направлены для подтверждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящий момент в изоляторе больницы находятся также 11 человек, имевшие близкие контакты с заболевшими COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет. Один из пятерых ранее заболевших коронавирусом помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Остальные четверо - в удовлетворительном.