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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: почетный консул Суринама умер из-за коронавируса в Рио-де-Жанейро

Как пишет газета Globo, медработники изолировали его и не приближались к пациенту на протяжении двух суток

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 марта. /ТАСС/. Почетный консул Суринама в Рио-де-Жанейро Жорже Жозе Гонсалес Себа умер в одной из частных больниц мегаполиса, куда был госпитализирован в конце прошлой недели после заражения коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу газета Globo.

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Издание пишет, что медработники изолировали пациента в отделении интенсивной терапии и не приближались к нему на протяжении двух суток, пренебрегая гигиеническими процедурами. Речь идет о достаточно крупной сети частных больниц, в одной из которых в сентябре прошлого года оперировали президента Бразилии Жаира Болсонару.

Супруга покойного намерена подать в суд на больницу. "Его оставили на произвол судьбы, если госпиталь не был готов к приему с пациента с коронавирусом, они должны были перенаправить его в другую клинику". Адвокат семьи утверждает, что "речь идет о неоказании медпомощи и оставлении в опасности".

Как уточняет издание со ссылкой на медучреждение, 60-летний мужчина "поступил с признаками двусторонней пневмонии и симптомами, характерными для COVID-19". "Лечение осуществлялось в соответствии с установленными Минздравом процедурами", - цитирует газета заявление клиники. Кроме того, отмечается, что покойный страдал диабетом.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных достигло почти 3,5 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 92 заболевших умерли. По оценкам главы Минздрава страны Луиса Энрике Мандетты, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

Президент Бразилии считает неоправданными принятые ранее региональными властями решения о введении карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса. По мнению Болсонару, инфекция представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 лет являются редкими. Несмотря на заявления главы государства, большинство губернаторов пока решили не отказываться от этих мер предосторожности.

Теги
БразилияСуринамБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
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