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Распространение коронавируса нового типа

Около 11 тонн дезинфицирующих средств пытались вывезти из России в Казахстан

В России введен временный запрет на вывоз из страны дезинфицирующих, противовирусных средств, за исключением случаев оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с Челябинской таможней пресечен вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

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"В автомобильном пункте пропуска "Бугристое" в ходе досмотра грузового транспортного средства "Скания" следовавшего из Москвы на территорию Жамбыльской области Республики Казахстан выявлена партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов общим объемом около 11 тыс. кг, перевозившегося в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 мл", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы на основании постановления правительства РФ от 2 марта 2020 в России введен временный запрет на вывоз из страны дезинфицирующих, противовирусных и прочих подобных средств, за исключением случаев оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, а также вывоза этой продукции физическими лицами для личного использования.

"В настоящее время вся продукция передана в Троицкий таможенный пост для проверки", - добавили в пресс-службе.

Теги
КазахстанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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