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Распространение коронавируса нового типа

Все заболевшие коронавирусом в Якутии получили консультации у московских специалистов

Сами больные находятся в удовлетворительном состоянии

ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Состояние 14 инфицированных коронавирусом в Якутии удовлетворительное, температуры и жалоб нет.

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Все пациенты получили консультации у московских специалистов, получены рекомендации, сообщили журналистам в оперативном штабе Якутии по недопущению завоза и распространения коронавируса.

"Состояние всех 14 заболевших на сегодня (28 марта - прим. ТАСС) стабильное, удовлетворительное, жалоб, температуры нет. Всем пациентам проведена телемедицинская консультация с московским институтом фтизиопульмонологии, получены рекомендации по дальнейшему ведению больных, коррекция лечения. Ведется постоянный мониторинг за состоянием больных. Лекарственное обеспечение в полном объеме, все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся", - сообщили в оперштабе.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и восемь - в Бурятии.

 

Теги
РоссияЯкутияРаспространение коронавируса нового типа
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