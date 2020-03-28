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Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут предоставлять с 1 июня

Ранее Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит на поддержку семей почти 105 млрд руб. из федерального бюджета

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Выплата малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума будет выплачиваться с 1 июня 2020 года. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания правительства РФ, опубликованных в субботу на сайте правительства.

"Минтруда России (А. О. Котякову), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову), Минкомсвязи России (М. И. Шадаеву), ФНС России (Д. В. Егорову) совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации и заинтересованными органами исполнительной власти организовать предоставление с 1 июня 2020 года ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50% установленной в субъекте РФ величины прожиточного минимума для детей", - говорится в поручении.

Отмечается, что ведомства должны доложить о проделанной работе до 20 апреля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит на поддержку семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, почти 105 млрд руб. из федерального бюджета. По его словам, выплаты должны были начаться в июле, но их предоставят на месяц раньше.

Президент России Владимир Путин ранее поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

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Россия
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