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Распространение коронавируса нового типа

Власти Абхазии приостановили до 20 апреля бронирование отелей и санаториев

Также с 28 марта вступил в силу указ и. о. президента о введении в республике чрезвычайного положения

СУХУМ, 28 марта. /ТАСС/. Бронирование и прием граждан в гостиницах и санаториях приостановлено в Абхазии с 29 марта по 20 апреля на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение издал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба, сообщила в субботу пресс-служба главы правительства.

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С 28 марта вступил в силу указ и. о. президента о введении в республике чрезвычайного положения. Оно не предусматривает введения комендантского часа и полного закрытия границы с РФ.

"В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции с 29 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения, за исключением граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте президента.

При в отношении граждан, уже проживающих в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах, необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил до окончания срока их проживания без возможности его продления.

Теги
АбхазияРаспространение коронавируса нового типа
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