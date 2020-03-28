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Распространение коронавируса нового типа

Состояние заразившихся коронавирусом и госпитализированных в Калининграде стабильное

Двое из новых пациентов - это контакты первых случаев заражения

КАЛИНИНГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Состояние мужчины и двух женщин, госпитализированных в Калининграде с подтвержденным заражением коронавирусом, опасений у медиков не вызывает. Об этом журналистам сообщили в субботу в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

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"Да, действительно, у нас сегодня подтверждены три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Три пациента - это один мужчина и две женщины. Мужчина - наш калининградский турист, он возвращался из отпуска в Перу, летел через Париж и был помещен на самоизоляцию (после возвращения в Калининград), позднее подтвердился анализ [на коронавирус], он находится в стационаре, состояние его не вызывает опасений. Две женщины - это контакты первых случаев заражения, подтвержденных в области. Инфекция тоже привезенная в регион. В настоящее время они тоже изолированы, их состояние также у медиков не вызывает опасений", - сказали в штабе.

Представитель штаба уточнил, что заразившиеся женщины - это мама ранее госпитализированного 13-летнего подростка, вернувшегося из Австрии, и мать девушки, у которой инфекция была ранее выявлена после ее возвращения из Польши.

Представитель штаба добавил, что сейчас тесты на подтверждение заражения новым коронавирусом отправляют из области не как ранее в лабораторию "Вектор" в Новосибирске, а в Москву. "Это позволило сократить время обработки анализов", - отметил он.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 28 марта в Калининградской области на COVID-19 обследовано 3341 человек, из них выявлено 11 случаев заражения, о тяжелых случаях не сообщается. Одна женщина выздоровела и выписана из больницы. Под медицинским наблюдением находятся 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды". В регионе отменены все массовые мероприятия.

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Калининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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