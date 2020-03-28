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Распространение коронавируса нового типа

Тест-система ФМБА для диагностики коронавируса получила регистрацию

Она позволяет сократить время анализа менее чем до 90 минут

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Тест-система Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с укороченной пробоподготовкой получила регистрационное удостоверение, сообщается на сайте агентства в субботу.

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"Федеральное медико-биологическое агентство представило новую высокочувствительную тест-систему для ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 с укороченной пробоподготовкой, которая получила государственную регистрацию 27 марта 2020 года <...> В Федеральном научно-клинический центре физико-химической медицины ФМБА России под руководством генерального директора Говоруна Вадима Марковича получено регистрационное удостоверение на набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией ПОЛИВИР SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр ФМБА совместно с научно-производственной фирмой ООО НПФ "Литех" разработали высокочувствительную тест-систему, позволяющую сократить время анализа менее чем до 90 минут и интенсифицировать выявление новых случаев с минимальными рисками для персонала. С понедельника планируется наладить производительность в 100 тыс. тестов в первую неделю и 200 тыс. - в дальнейшем, со следующей недели можно будет проводить 20 тыс. исследований в сутки.

Кроме того, в первой декаде апреля в Федеральном научно-клинический центре физико-химической медицины ФМБА будут разработаны тесты для выявления суммарной фракции антител против вируса, индивидуальные анализаторы и чипы для выявления вируса в небольших лабораториях или стационарах, не имеющих возможность проведения тестов в лабораторных условиях. "Эти тесты будут сконструированы на основе изотермической реакции амплификации. Время анализа с момента взятия пробы будет составлять до 30 мин. Это позволит в дальнейшем проводить диагностику на дому в формате "прикроватных тестов", - добавляют в агентстве, отмечая, что после регистрации устройства станут доступны для широкого употребления.

 

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