В ВОЗ напомнили, что заражения коронавирусом зафиксированы и у людей младше 17 лет

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в мире и у подростков. Как сообщила в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая на форуме "Следующие 20 лет", организованного фондом "Росконгресс", во Франции 12 подростков и молодых людей находятся сейчас в реанимации.

"К сожалению, да. Очень мало, но да", - сказала она, отвечая на вопрос, зафиксированы ли заражения и смертность среди детей до 17 лет.

Представитель ВОЗ отметила, что уязвимостью здесь являются сопутствующие заболевания. "На данный момент я знаю, что во Франции находится 12 подростков и молодых людей до 20 лет в реанимации. Еще не знаю исхода, это новая информация", - добавила она.

Вуйнович подчеркнула, что необходимо абсолютно всех беречь от этой инфекции.