{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ напомнили, что заражения коронавирусом зафиксированы и у людей младше 17 лет

Представитель ВОЗ отметила, что уязвимостью здесь являются сопутствующие заболевания

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в мире и у подростков. Как сообщила в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая на форуме "Следующие 20 лет", организованного фондом "Росконгресс", во Франции 12 подростков и молодых людей находятся сейчас в реанимации.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

"К сожалению, да. Очень мало, но да", - сказала она, отвечая на вопрос, зафиксированы ли заражения и смертность среди детей до 17 лет.

Представитель ВОЗ отметила, что уязвимостью здесь являются сопутствующие заболевания. "На данный момент я знаю, что во Франции находится 12 подростков и молодых людей до 20 лет в реанимации. Еще не знаю исхода, это новая информация", - добавила она.

Вуйнович подчеркнула, что необходимо абсолютно всех беречь от этой инфекции.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Медики оценивают состояние новых заразившихся коронавирусом красноярцев как стабильное
Число людей в Красноярском крае с подтвержденным коронавирусом нового типа увеличилось до 12
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС