Кириенко объявил о старте проекта для старшеклассников с призовым фондом до 1 млн рублей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Проект "Большая перемена" для школьников с призовым фондом до 1 млн рублей запущен в России. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время онлайн-трансляции церемонии запуска проекта.

"У нас с сегодняшнего дня стартует новый большой проект на пять месяцев, финал будет проводиться в октябре этого года. "Большая перемена". Что это такое? Это два больших конкурса [для школьников]. Самый большой и серьезный конкурс. Десятиклассники всей нашей страны, 300 победителей, получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах нашей страны", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что "300 победителей [конкурса] получают 1 млн рублей на свое образование".

Кириенко уточнил, что если победитель конкурса не сможет поступить на бюджетное отделение, то полученного приза "хватит на прохождение четырехлетнего обучения в бакалавриате, даже если придется поступать на коммерческое отделение". "Важнейшая вещь: если вы поступите на бюджетное отделение или, поступив на коммерческое, на втором курсе переведетесь на бюджетное, то деньги останутся вашими. Этот миллион будет вашим, вы сможете потратить его на дополнительное обучение, на получение повышенной стипендии, на переезд из города, где вы живете, до места, где вы собираетесь учиться. Эти деньги остаются у вас. Это уникальная возможность за время этих каникул получить миллион на свое образование и свое развитие", - подчеркнул он.

Кириенко пояснил, что второй конкурс в рамках проекта "Большая перемена" предусмотрен для учеников 8-9-х классов. "Тоже 300 лучших победителей получат приз - 200 тыс. рублей", - сказал он. По его словам, этих денег хватит победителю на то, чтобы оплатить обучение на коммерческом отделении в средне-специальном учебном заведении. "Правила те же: если вы поступите на бесплатное место, то деньги ваши", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента.

Он уточнил, что конкурс не предусмотрен для учеников 11-х классов. "Пусть не обижаются на нас выпускники 11-х классов, мы понимаем, что ваш главный конкурс и ваш главный экзамен - это ЕГЭ, он будет через два с месяца с небольшим, и вас отвлекать на что-то другое уже просто невозможно", - отметил Кириенко.

О конкурсе

Как добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, финалисты "Большой перемены", помимо гарантированной оплаты обучения, получат до 5 баллов к портфолио для поступления в вуз, а топ-20 школ, ученики которых покажут лучшие результаты, смогут получить финансовую поддержку в размере 20 млн рублей для создания новых образовательных возможностей и на техническое оснащение. "Эти средства могут быть потрачены на приобретение лабораторного оборудования, школьного автобуса, оборудования спортивного зала, творческой студии, зон отдыха, школьной столовой", - пояснил министр.

Конкурс "Большая перемена" стал 24-м на платформе "Россия - страна возможностей". По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, при разработке конкурса был использован опыт лучших проектов платформы, таких как "Лидеры России", "Мой первый бизнес" и других. "Можно сказать, что "Большая перемена" - это своеобразный конкурс конкурсов", - отметил он.

Как уточнил Комиссаров, зарегистрироваться на конкурс школьники смогут с сегодняшнего дня по 22 июня 2020 года на сайте БольшаяПеремена.онлайн. При этом уже 31 марта будет доступен первый тест. "Но новые участники смогут присоединиться в любое время по 22 июня - все задания будут доступны. В период карантина и школьных каникул мы специально даем ребятам возможность провести время с пользой: не откладывать решение тестов на потом, а пройти их сейчас", - добавил он.

По итогам тестирования участники получат персональную карту развития и набор рекомендаций, как развить свои навыки, в том числе подборку специальной литературы и видеоматериалов. Следующий этап - мотивационный: ребята должны будут рассказать о себе и развернуто в любом удобном им формате (эссе, видео, скетч) ответить на вопрос, почему они решили участвовать в конкурсе.

В период с 22 июня по 6 июля участникам предстоит работа с кейсами, для решения которых ученики могут объединиться в команды, пригласить учителей в качестве наставников. За выполнение каждого теста, мотивационного задания и за решение кейса конкурсанты будут получать баллы, которые будут суммироваться, и на их основе определятся 6000 полуфиналистов. Для них с 20 июля по 14 сентября во всех федеральных округах пройдет 18 полуфиналов, по итогам которых 1200 участников пройдут в финал.

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