В Минздраве заверили, что в РФ нет случаев заражения коронавирусом медиков от пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Случаев заражения врачей и медперсонала коронавирусом от пациентов с положительным диагнозом в России нет. Об этом сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне", - пояснил он.

Мурашко также отметил, что в России нет дефицита производственных мощностей для выпуска тестов для определения наличия коронавируса. "По тест-системам. Сегодня дополнительно развернуты производственные мощности. Одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тысяч тестов в день. Вчера получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора еще одна компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки. Сегодня утром еще одна частная компания также получила <...>. Мы не видим на сегодня дефицита в производственных мощностях", - сказал министр.

По его словам, также в стране в оборот поступят 30 млн защитных масок.