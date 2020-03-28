Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от инфекции и препятствования ее распространению. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он рассказал, что в субботу были проведены тестирования таких масок и они разрешены к обороту. Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.

Глава Минздрава напомнил правила ношения масок. "Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта. Нужно выбирать, где и когда ее носить", - отметил Мурашко.

Министр также признал, что на антисептики для рук сохраняется ажиотажный спрос. Вместе с тем он напомнил, что увеличены объемы производства этих средств.

Мурашко также сообщил журналистам, что в ближайшее время в России в оборот поступят более 30 млн защитных медицинских масок. Он отметил, что большое количество масок было введено в обращение Министерством промышленности и торговли.