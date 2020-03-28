ВОЗ: странам нужно вместе работать над вакциной от коронавируса для ее быстрого создания

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Страны мира должны объединить усилия для скорейшей разработки вакцины от коронавирусной инфекции, нужна и политическая поддержка. Об этом заявила в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая на форуме "Следующие 20 лет", который проходит в онлайн-формате.

"Штаб-квартира ВОЗ в Женеве имеет свою площадку, где напрямую общается с учеными. Звучали призывы, чтобы все страны объединились для разработки вакцины. Не знаю, насколько это будет успешно. Но нам нужна политическая поддержка всех стран, чтобы все продемонстрировали солидарность для того, чтобы ускорить создание вакцины и в короткие сроки начать ее применение", - сказала она.

Вуйнович считает необходимым извлечь из пандемии коронавируса такие уроки, чтобы в будущем быть готовыми ко всему. "Мне кажется, если мы сейчас извлечем уроки из этой эпидемии, мы будем готовы к любой другой эпидемии", - указала представитель ВОЗ в РФ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.