Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова, ушедшая из жизни в возрасте 93 лет, похоронена в субботу на Троекуровском кладбище.

Попрощаться с актрисой пришли ее друзья и близкие. Среди них - дочь Макаровой Наталья Бондарчук и внучка Мария Бурляева.

"Ее поклонники - в основном старшее поколение, им сейчас нельзя выходить на улицу. Мне было около 30 тыс. посланий не только из России - из Италии, Франции, Испании. Ее любят по всему миру, для них имя моей мамы - святое", - сказала Бондарчук журналистам.

По ее словам, выбор кладбища не случаен. "Здесь похоронен ее партнер по фильму "Высота" Николай Рыбников. Похоронена ее сестра Нина Владимировна Макарова. Здесь великие звезды", - отметила она.

Прощание с артисткой ранее состоялось в ритуальном зале московской Центральной клинической больницы.