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Распространение коронавируса нового типа
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Мурашко: ужесточение мер по COVID-19 зависит от эффективности режима на нерабочей недели

Министр здравоохранения отметил, что важно соблюдение режима изоляции от контактов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Дальнейшие шаги по ужесточению мер против распространения коронавирусной инфекции будут зависеть от того, насколько эффективно будет соблюден режим в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом заявил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Следующая неделя объявлена именно для минимизации развития инфекционных процессов, [в это время] важно, чтобы население соблюдало режим изоляции от контактов, и все дальнейшие действия будут зависеть от того, как мы с вами вместе сейчас поможем остановить процесс. От этого зависит судьба наших родителей, друзей, старшего поколения. Поэтому вопрос не в том, какие шаги сделает дальше правительство или медицина. Вопрос в самосознании", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли ужесточены карантинные меры.

"Очень важно - мы должны не проверять, насколько наше здравоохранение выдержит или не выдержит наплыв пациентов, мы должны сделать профилактические меры. Это крайне важно", - отметил Мурашко.

Он также пояснил, что действия, которые в РФ реализуются с начала года, были направлены на то, чтобы успеть перенастроить систему здравоохранения. "Россия имеет в настоящий момент временной запас, временной лаг для того, чтобы еще раз протестировать, мобилизоваться и так далее. В том числе объяснить это жителям страны, города. Поэтому все будет зависеть как будут развиваться события: либо это пойдет быстрое нарастание, или же это будет легко протекающий, сглаженный процесс. Это будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести", - добавил министр.

По словам Мурашко, крайне важно также своевременно обращаться к врачу. Особенно это касается людей с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, ожирением и различными иммуносупрессивными заболеваниями. Как отметил министр, при появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу, а не ждать, что заболевание пройдет само, так как болезнь может развиться в серьезные осложнения.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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