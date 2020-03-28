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Распространение коронавируса нового типа

Представитель ВОЗ призвала жителей Москвы соблюдать на улице дистанцию в два метра

Мелита Вуйнович также призвала не игнорировать все рекомендации, о которых говорят

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая на форуме "Следующие 20 лет", который проходит в онлайн-формате, призвала жителей Москвы соблюдать рекомендацию о дистанции в два метра друг от друга в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции.

"Только что проехала через Москву и мне больно. Почему? Потому что люди знают, что надо соблюдать расстояние в два метра. А там идут две-три подруги моего возраста очень близко друг к другу. Они не знают, есть ли у них вирус или нет. Не надо думать, что погода прекрасная, город прекрасный, гулять хотим. Согласна, но по одному, дистанция - два метра", - сказала представитель ВОЗ.

Кроме того, она призвала не игнорировать все рекомендации, о которых говорят. "Потому что эпидемия коварная, набирает скорость, это как гонка <...>. Сейчас ее надо опередить", - добавила Вуйнович.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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