Власти Таиланда могут продлить визы на 30 дней для выезда из страны

БАНГКОК, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Таиланда заявило о возможности однократного продления срока пребывания в стране на 30 дней для решения вопроса с выездом. Об этом сообщило в субботу посольство России.

Дипломаты напомнили, что в стране действует чрезвычайное положение, в результате "МИД, МВД и королевской полиции предписано ужесточить порядок выдачи разрешений на пребывание в стране иностранцам, не имеющим разрешений на работу или вида на жительство". "Таиландская сторона особо подчеркивает, что возможное однократное продление срока пребывания ограничивается только 30 сутками, которые будут предоставлены исключительно для решения вопроса о выезде. Нельзя исключать, что по окончании этого срока власти могут предпринять еще более жесткие меры", - говорится в заявлении посольства.

"Ведем интенсивный диалог с иммиграционными властями Таиланда по вопросу продления срока действия документов, на основании которых вы находитесь на территории Таиланда. Рассчитываем на то, что вы понимаете, что решение о продлении срока пребывания принимается отнюдь не посольством, а властями страны вашего пребывания. Мы продолжаем консультации с иммиграционным департаментом с целью добиться максимально облегченного способа продления срока пребывания", - добавили дипломаты.

По информации посольства, российским гражданам, вынужденным остаться в Таиланде по объективным причинам, прежде всего связанным с отменой авиарейсов, необходимо будет представить в диппредставительство заявление на имя посла в произвольной форме, копии авиабилета и официального подтверждения авиакомпании об аннулировании рейса, отсканированные копии страниц действующего загранпаспорта с фотографией, его номером и датой последнего въезда в королевство. После рассмотрения полного комплекта посольство по указанному в заявлении адресу электронной почты направит письмо, которое можно будет предъявить в местном отделении иммиграционной полиции вместе с другими документами.

По данным МИД РФ, в Таиланде находятся порядка 17 тысяч российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве достигло 1245, вылечились 100 человек, шестеро умерли. В Бангкоке и других городах до 12 апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключение сделано для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, подданных королевства с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также лиц, совершающих поездки с одобрения премьер-министра.