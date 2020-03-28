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Распространение коронавируса нового типа

Власти Татарстана готовы увеличить число мест в больницах для пациентов с коронавирусом

Всего планируется создать дополнительно 3,8 тыс. мест. Также в регионе при необходимости увеличат до 2,5 тыс. число аппаратов искусственной вентиляции легких

ТАСС, 28 марта. Власти Республики Татарстан готовы дополнительно создать 3,8 тыс. койко-мест в больницах для госпитализации заразившихся коронавирусом. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

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"Всего по Татарстану, согласно национальному и региональному плану, будет создано дополнительно более 3 800 койко-мест на случай необходимости госпитализации пациентов с диагнозом "коронавирус", - говорится в сообщении. Дополнительные места, помимо Казани, появятся во всех инфекционных отделениях центральных районных больниц. Также в республике в случае необходимости готовы увеличить количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 2,5 тыс., сейчас имеется порядка 1,4 тыс. Дополнительно развернуто 150 коек в 7-й городской клинической больнице в Казани.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что остальные пациенты в условиях пандемии не должны испытывать неудобств. Он поблагодарил медиков и призвал жителей республики по возможности не выходить из дома. "Медицинские работники сейчас на передовой, защищают здоровье наших людей. Самоотверженно трудятся, часто рискуя собственным здоровьем. Мы должны быть благодарны им! И ради них оставаться ближайшую неделю дома", - сказал президент.

На сегодня в республике зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, три новых случая выявлены в субботу. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
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