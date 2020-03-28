Второй спецборт за россиянами на Филиппины могут отправить из Владивостока

БАНГКОК, 28 марта. /ТАСС/. Остающиеся заблокированными на филиппинских островах Боракай и Лусон из-за эпидемии коронавируса россияне могут быть вывезены специальным бортом, который прибудет, скорее всего, из Владивостока. Об этом сообщила в субботу советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

"В Калибо взлетно-посадочная полоса способна принимать самолеты меньшей вместимости, поэтому сейчас Росавиация прорабатывает возможность отправки к нам самолета из Владивостока, - рассказала она во время трансляции на странице диппредставительства в Facebook. - Мы пока не знаем, где самолет будет делать промежуточную остановку - в Кларке или Маниле, это зависит в том числе от местных властей". "Рассчитываем, что рейс будет в ближайшие дни", - добавила дипломат.

Она напомнила, что Россия прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. "Сейчас единственная возможность вернуться домой - это долететь до какой-нибудь точки России, воспользовавшись рейсом, который специально будет направлен для вывоза наших граждан", - подчеркнула Шлычкова.

Вместе с тем она указала на обязательное наличие иммиграционного сертификата, который проверяли местные власти во время отправки первого специального борта из города Себу в Москву. По словам советника-посланника, "он необходим тем, кто прожил на Филиппинах более одного года". "Все вопросы, связанные с просроченными визами, мы решали [в аэропорту]", - подытожила дипломат.

27 марта в Москву из Себу прилетели первые 457 российских граждан, которые были заблокированы на Филиппинах из-за эпидемии коронавируса.

По данным Минздрава, в стране подтверждено 1 075 случаев инфицирования новым коронавирусом, умерли 68 человек, вылечились 35. В республике действует режим чрезвычайного положения. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. В итоге многие иностранцы не в состоянии покинуть Филиппины, поскольку не могут добраться с островов до международных аэропортов страны из-за введенных ограничений на передвижение.