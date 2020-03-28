Голикова заявила, что коронавирус не выявляют по анализу крови

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Анализ крови на коронавирус не проводится, а если такое исследование предлагается пациенту, это является нарушением. Об этом сообщила журналистам в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы не проводим анализов [на коронавирус] с помощью забора крови, у нас такие тест-системы не зарегистрированы, и в данном случае как официальные органы мы уполномочены сказать, что если такие факты есть, то это нарушение", - сказала она.

Голикова также отметила, что в первую очередь тестирование должны проходить граждане, приехавшие из эпидемически неблагополучных стран, контактировавшие с ними лица, а также люди, почувствовавшие признаки недомогания по приезде в Россию. "Что касается остальных наших граждан, то, как и ранее, сейчас мы говорим: от этого можно воздержаться, поскольку в этом необходимости нет. Мы же живем, общаемся, и вот это беспокойство... тогда придется каждый день подтверждать для того, чтобы на 100% быть уверенным, что ты не болен", - пояснила вице-премьер.

Кроме того, Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова выразили благодарность всем медицинским работникам, лаборантам, младшему персоналу, работающим семь дней в неделю круглосуточно, за "самоотверженный труд". Попова также отметила, что в Москве сейчас круглосуточно работают четыре лаборатории Роспотребнадзора, где проводится диагностика коронавируса, чтобы обеспечить потребности города.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.