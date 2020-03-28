Глава движения "Волонтеры-медики" объяснил, как пожилым людям отличить их от мошенников

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Члены Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" для помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах в условиях коронавируса, никогда не заходят в квартиру, носят специальные куртку и бейдж и соблюдают все меры предосторожности, так их можно отличить от мошенников, сообщил в субботу в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) руководитель движения, координатор акции "Мы вместе" Павел Савчук.

"Волонтеры в первую очередь никогда не заходят в квартиру, потому что у волонтеров сейчас очень много работы, им просто некогда зайти в квартиру, кроме того, волонтер пытается соблюдать все требования инструкции, которые мы к ним предъявляем. По нашим инструкциям, волонтер держит 2 метра расстояние от человека, у него есть бейдж, маска, перчатки или он обрабатывает руки антисептиком, он одет в куртку волонтерской организации", - пояснил Савчук в ответ на вопрос, как отличить волонтера движения от мошенника.

Он добавил, что нуждающиеся в помощи люди могут позвонить по единой горячей линии, которая открыта совместно с Общероссийским народным фронтом (8-800-200-34-11), и попросить о помощи. Савчук отметил, что волонтеры также сами обзванивают по спискам соцслужб одиноких и пожилых людей, а также тех, кому может быть нужна помощь.

"Мы готовы и открыты принять любую волонтерскую помощь, сейчас большое количество обращений от крупных коммерческих организаций, малого и среднего бизнеса, которые готовы помочь, например, дать воду или предоставить транспорт волонтерам", - подчеркнул Савчук. По его словам, в настоящее время волонтеры оказывают помощь и в медицинских организациях, в частности, 11 волонтеров-медиков помогают врачам в больнице в Коммунарке.

Ранее ОНФ совместно с общественным движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора. Также в настоящее время в рамках акции #МыВместе работает агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.