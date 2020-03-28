В России представили препарат для лечения коронавируса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата "Мефлохин". Об этом сообщается на сайте агентства в субботу.

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом", - приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Она объяснила, что добавление синтетических пенициллинов и макролидных антибиотиков препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома и позволяет увеличить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. По словам Скворцовой, "это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести".