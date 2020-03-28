Сочинские отели начали выселять туристов

СОЧИ, 28 март. /ТАСС/. Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Сергей Доморат.

Губернатор Краснодарского края 26 марта подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях на Кубани в период объявленной в стране нерабочей недели. В министерстве туризма и олимпийского наследия Краснодарского края тогда пояснили, что уже размещенные отдыхающие смогут остаться в гостиницах, но должны соблюдать самоизоляцию.

"В настоящее время, согласно распоряжению правительства РФ о приостановке работы средств размещения в связи с угрозой распространения коронавируса, компания "Библиоглобус" аннулировала все брони на размещение в управляемых ей отелях Сочи с 28 марта. Гражданам, которые приобрели туры, осуществляется возврат средств. В том числе под запрет на проживание в гостиницах и отелях попали туристы, которые уже находятся в Сочи, в частности в отеле "Сигма Сириус". Сейчас с постояльцами проводится разъяснительная работа", - сообщил Доморат.

По его словам, те, кто выкупил туры с перелетом, будут доставлены домой специальными чартерными рейсами. Тем, кто приехал в Сочи самостоятельно и заселился в отель до 28 марта, также предложено вернуться в свои города.

Доморат отметил, что многие туристы согласились покинуть Сочи. Тем, кто пожелал остаться на курорте, предоставлена возможность проживать в отеле несколько дней бесплатно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.