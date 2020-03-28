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Распространение коронавируса нового типа

Власти Череповца намерены ввести режим ЧС в городе из-за коронавируса

За сутки в городе выявили семь предварительно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

ТАСС, 28 марта. Власти Череповца планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе администрации города.

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"В городе будет введен режим ЧС, готовится соответствующее постановление", - сказали в пресс-службе.

О семи новых предварительно подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией сообщил в своих аккаунтах в соцсетях глава Вологодской области Олег Кувшинников. "За сутки в Череповце выявлено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные предварительные, но мы приняли меры по введению режима чрезвычайной ситуации на территории города. С этим предложением вышел мэр города Германов Вадим Евгеньевич, и я полностью поддерживаю это предложение. Необходимо усилить режим карантина и самоизоляции", - сказал Кувшинников.

В Вологодской области официально подтвержденных случаев COVID-19 нет, предварительный диагноз коронавирусной инфекции поставлен девяти пациентам, все они в Череповце. Как отметил в обращении Кувшинников, возможно введение режима ЧС и по всему региону. "Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всей территории нашего региона, это будет сделано незамедлительно", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьРаспространение коронавируса нового типа
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