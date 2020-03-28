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Распространение коронавируса нового типа
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Российские военные вирусологи начали борьбу с коронавирусом в Ломбардии

В частности, они провели полную санитарную обработку пансионата для пожилых людей "Хунейгер" в городе Альбино

БЕРГАМО, 28 марта. /ТАСС/. Военные вирусологи РФ начали проводить противоэпидемические мероприятия в медицинских учреждениях в итальянской области Ломбардия.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"28 марта российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия", - сказали в ведомстве.

В частности, бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дизинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Хунейгер" в городе Альбино.

"Всего было продезинфицировано более 4 тыс. кв. м внутренних помещений и подъездные дороги", - проинформировали в министерстве. Там также сообщили, что сегодня российские специалисты проведут санитарную обработку еще двух лечебных учреждений.

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ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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