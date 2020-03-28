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Распространение коронавируса нового типа

В Крыму три человека, находящихся на карантине, пытались выехать на Украину

Глава региона Сергей Аксенов поручил направлять граждан, приехавших из-за границы, на две недели в обсерватор

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Трое граждан России, находящихся на домашнем карантине из-за подозрения на наличие коронавируса, пытались выехать с территории Крыма на Украину, сообщил в субботу начальник крымского погрануправления Сергей Станкевич.

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"В пятницу нами были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, которым ранее, за два-три дня до этого, вручали предписания на самоизоляцию, принимаются меры в рамках правовых оснований", - сообщил он в ходе ежедневного доклада о предотвращении распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил таких граждан отправлять на две недели в обсерватор. "Все, кто из-за рубежа, - на карантин. И в дальнейшем, когда эпидемия закончится, тоже. Приехали по биопаспорту - на карантин 14 дней", - сказал он.

Сейчас, по данным министра здравоохранения региона Игоря Чемоданова, под медицинским наблюдением находится 2414 человек, из них на самоизоляции - 2336, в стационарах находятся 72 человека, изолировано в обсерваторы - 7 человек.

В Республике Крым выявлено 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние всех заболевших удовлетворительное. Первый заболевший в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
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