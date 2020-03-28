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Распространение коронавируса нового типа
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Граница Абхазии с Россией закрыта для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства

Такая мера вводится до 20 апреля
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© Валерий Матыцин/ТАСС

СУХУМ, 28 марта. /ТАСС/. Граница Республики Абхазия закрыта для пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства. Указ об этом подписал в субботу и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

"И.о. президента Абхазии Бганба подписал распоряжение о закрытии государственной границы Абхазии по реке Псоу для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как отмечается в распоряжении, граница будет закрыта до 20 апреля, исключение составляют работники дипломатических учреждений, аккредитованных в республике, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Объединенной российской военной базы, лица, направляющиеся в страну в служебные командировки, а также водители транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

В администрации президента Абхазии ТАСС сообщили, что граница закрыта с целью предотвращения проникновения в республику коронавируса. По словам сотрудника администрации, после закрытия в Сочи санаториев, гостиниц и туристических объектов значительно увеличился поток желающих въехать в Абхазию.

Министерству иностранных дел республики поручено "в порядке, установленном Соглашением между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу от 17 сентября 2010 года", проинформировать российскую сторону о введенных ограничительных мерах.

Теги
АбхазияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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